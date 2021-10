Disastro alluvione a Catania: l’atto eroico di un agente per salvare un uomo bloccato in auto

A poche ore dalla disastrosa alluvione che ha devastato la città di Catania è emerso il racconto di un salvataggio eroico compiuto da un agente della Questura che è riuscito a salvare una persona

Per tutti è un vero eroe perchè mettendo a repentaglio la sua stessa vita è riuscito a salvare quella di un uomo terrorizzato e soprattutto imprigionato all’interno della sua vettura in balia di una impressionante corrente. È successo durante la spaventosa alluvione che ha colpito, devastandola, la città di Catania il 26 ottobre, provocando anche la morte di una persona. Ma molteplici sono state le operazioni di salvataggio messe in atto dai soccorritori per recuperare chi, sopraffatto dall’impetuosa forza dell’acqua, si è ritrovato bloccato in alcune zone cittadine, nei veicoli o addirittura negli edifici invasi dalla corrente. Tra di loro c’è anche un 67enne rimasto bloccato dentro la sua automobile, incastrata tra il marciapiede ed un palo della segnaletica dopo essere stata trascinata per decine di metri dalla piena impetuosa che ha travolto la strada.

LEGGI ANCHE =>> Alluvione storica in Belgio: un uomo sfonda un muro con una mazza e salva un’anziana imprigionata

L’agente della squadra mobile era in attesa di iniziare il turno pomeridiano

Il veicolo si è fermato a pochi metri dalla Questura all’interno della quale gli operatori della Sala Operativa si sono accorti, grazie alla videosorveglianza, quanto stava accadendo fuori dall’edificio ed hanno allertato i soccorsi. Ma nel frattempo, come riportato dalla Questura in queste ore, uno di loro è intervenuto. Si tratta di un sovrintendente della squadra mobile che a breve avrebbe iniziato il turno di lavoro pomeridiano: dopo essere uscito dalla Questura, rendendosi conto che da solo l’automobilista non sarebbe mai riuscito ad uscire dal veicolo a causa della violenza dell’acqua, si è avvicinato a lui utilizzando la sua auto (un fuoristrada). Dopodichè si è legato ad una corda sufficientemente lunga per raggiungere l’auto e, dopo aver attraversato il ‘fiume cittadino’, è riuscito ad estrarre il 67enne dall’abitacolo. Ma non è tutto: a quel punto lo ha cinturato, utilizzando il suo corpo, per evitare che l’acqua lo facesse cadere e trascinasse via e non senza difficoltà è riuscito a farlo salire sulla sua auto. Ebbene questo agente è per tutti un vero eroe poichè gli ha di fatto salvato la vita.