Paura nel quartiere: clown malefico si nasconde tra i cespugli a poche ore da Halloween

Momenti di paura per i residenti di un quartiere inglese: a poche ore dalla notte di Halloween hanno visto un clown malefico aggirarsi di notte tra le case

A pochi giorni dalla festa di Halloween sulle strade può accadere davvero di tutto. Proprio come accaduto nel Regno Unito dove alcuni passanti increduli si sono ritrovati a fare un incontro a dir poco terrorizzante con un ‘clown malefico’. Il pagliaccio è stato avvistato dietro ai cespugli fuori dalle case ed è stato visto camminare nel cuore della notte per le strade di Speke, nel Merseyside. L’uomo ha indossato un costume completo di una inquietante maschera sovradimensionata e si è accucciato tra i cespugli creando il panico nel quartiere: un testimone è riuscito a scattare una foto del clown mentre camminava in mezzo alla strada. Come riportato dal Livepool Echo, il costume era composto da un abito da clown bianco e nero con una gorgiera bianca sul collo ed una grande maschera con un rotondo naso rosso, capelli viola e denti giganti a formare un inquietante sorriso.

LEGGI ANCHE =>> Halloween da incubo a Quebec City: un ragazzo armato semina il terrore nelle strade della città

L’episodio ricorda la stagione dei “clown killer” del 2016

“È di nuovo quel periodo dell’anno”, ha scritto il testimone insieme alla foto condivisa sui social. “Mi trovavo a Speke e ho visto il pagliaccio in giro nella zona di Ganworth Road”. L’abbigliamento spettrale e la maschera inquietante hanno terrorizzato non poche persone ma non il testimone che invece lo ha trovato un “costume geniale” e per questo lo ha immortalato in uno scatto divenuto in seguito virale sui social. L’episodio ha riportato alla mente la stagione di Halloween del 2016 quando, a causa della cosidetta manie del clown killer decine di persone sono rimaste traumatizzate tanto da chiamare le forze dell’ordine o chiudersi in casa. I pagliacci spavcentosi saltavano fuori all’improvviso davanti ai passanti nel cuore della donne e vennero anche segnalati dozzine di incidenti in tutto il Regno Unito, in alcuni casi con vittime gli stessi clown inseguito dalle persone che avevano spaventato.