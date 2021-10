Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la decima giornata

Decima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Napoli e Milan battono Bologna e Torino e restano al comando.

La decima giornata di Serie A si è aperta martedì alle 18.30 con due anticipi. La Salernitana ha espugnato il campo del Venezia per 1-2. Lagunari in vantaggio con Aramu e sorpasso campano firmato Bonazzoli e Schiavone. Lo Spezia e il Genoa hanno pareggiato per 1-1. Bianconeri avanti con un’autorete di Sirigu; pari genoano firmato Criscito. Alle 20.45 il Milan ha superato di misura per 1-0 il Torino grazie a un gol del francese Giroud nel primo tempo.

Nella giornata di mercoledì si è registrato il clamoroso passo falso interno della Juventus contro il Sassuolo. I neroverdi si sono imposti per 1-2 proprio allo scadere grazie al gol di Maxime Lopez. Nel primo tempo il Sassuolo era passato in vantaggio con Frattesi e nel secondo tempo i bianconeri avevano pareggiato grazie a Mckennie. L’Atalanta (autorete di Askildsen, Zapata e Ilicic) ha superato 1-3 la Sampdoria (Caputo).

Decima giornata, vincono Napoli, Milan e Inter. Tonfo interno della Juventus contro il Sassuolo

Udinese e Verona hanno pareggiato per 1-1. Padroni di casa avanti con Success e raggiunti nel finale da un rigore trasformato da Barak. L’Inter si è imposta per 2-0 a Empoli, grazie ai gol di D’Ambrosio e Dimarco. La Roma, invece, ha espugnato il campo di Cagliari per 1-2. Sardi in vantaggio con Pavoletti; reazione giallorossa firmata Ibanez e Pellegrini con uno splendido gioiello su punizione.

La Lazio ha superato per 1-0 (gol di Pedro) la Fiorentina allo Stadio Olimpico. Nel posticipo del giovedì il Napoli ha schiantato il Bologna per 3-0. Per i partenopei a segno Fabian Ruiz e due volte Insigne su rigore.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 10ª GIORNATA: Venezia-Salernitana 1-2; Spezia-Genoa 1-1; Milan-Torino 1-0; Juventus-Sassuolo 1-2; Sampdoria-Atalanta 1-3; Udinese-Verona 1-1; Cagliari-Roma 1-2; Empoli-Inter 0-2; Lazio-Fiorentina 1-0; Napoli-Bologna.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 28, Milan 28, Inter 21, Roma 19, Atalanta 18, Lazio 17, Juventus 15, Fiorentina 15, Sassuolo 14, Bologna 12, Empoli 12, Verona 12, Torino 11, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 8, Dzeko (Inter) 7, Destro (Genoa) 6, Simeone (Verona) 6, Joao Pedro (Cagliari) 6, Lautaro Martinez (Inter) 5, Osimhen (Napoli) 5, Vlahovic (Fiorentina) 5, Zapata (Atalanta) 5, Pellegrini (Roma) 5.