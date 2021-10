Toro “a piede libero” fugge dal macello, carica e attacca un pedone inconsapevole alle spalle: il video

La polizia di Perth, in Scozia, si è trovata costretta a sopprimere un toro fuggito dal macello ed in fuga nelle strade cittadine, dove ha anche tentato di caricare un passante

Inconsueto inseguimento della polizia nella città di Perth, in Scozia, dove un toro, fuggito da un macello, ha dato agli agenti del filo da torcere per diverse ore mettendo anche in pericolo la vita di un pedone inconsapevole, caricato dall’animale che lo ha attaccato alle spalle. L’incidente è avvenuto martedì mattina quando la polizia è stata informata di un toro che vagava per le strade nella zona di Inveralmond Industrial Estate intorno alle 8 del mattino; l’inseguimento è poi proseguito lungo Dunkeld Road. In un filmato amatoriale caricato sul web si possono vedere mezzi della polizia con sirene e luci lampeggianti accese inseguire il toro lungo la strada e l’animale può essere visto arrivare su un marciapiede, a poca distanza da un passante che stava semplicemente camminando e che non si è accorto di nulla, mentre gli agenti suonano freneticamente i clacson per avvisare le persone del pericolo.

Un video amatoriale mostra l’istante in cui il toro carica il pedone

La clip termina proprio quando il toro raggiunge la persona che sembra essere ancora ignara di quanto stia accadendo alle sue spalle. Nei commenti a corredo del post sui social media, i residenti hanno espresso la loro preoccupazione per il pedone. Uno ha detto: “Spero che il ragazzo stia bene”. Un altro ha aggiunto: “Era un ragazzino diretto a scuola, spero che stia bene”. Mentre un terzo ha detto: “Ma il ragazzo sta bene? È orribile! Il povero ragazzo era assolutamente ignaro!” Per fortuna la polizia ha confermato che nessuna persona è rimasta ferita a causa dell’incidente. Tuttavia il toro è stato tristemente soppresso dagli ufficiali a causa dell’alto pericolo di ulteriori attacchi contro le persone. Un portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: “Siamo stati informati di un toro sciolto nell’area della Inveralmond Industrial Estate a Perth poco dopo le 08:10 di martedì 26 ottobre. Purtroppo l’animale ha continuato in una zona residenziale dove è stato raggiunto dagli agenti. Sono stati fatti tutti gli sforzi per recuperare il toro, ma purtroppo l’animale ha dovuto essere soppresso sul posto”.