Ddl Zan, il coming out in diretta di Alberto Matano: “È successo anche a me” – VIDEO

Il conduttore televisivo ha fatto un chiaro riferimento al suo passato nel corso della trasmissione ‘La Vita in Diretta’. L’intervento si è avuto all’indomani della bocciatura del Ddl Zan al Senato.

Alberto Matano si sfoga e fa coming out nel corso dell’ultima puntata della ‘Vita in Diretta’. La bocciatura sul Ddl Zan in Senato è diventata occasione per parlare del suo passato.

Il conduttore ha espresso tutto il suo rammarico nei confronti della momentanea bocciatura al decreto contro l’omotransfobia. Queste le sue parole, in seguito a un servizio nel quale si parlava di alcuni casi di discriminazioni verso i gay : “È successo anche a me quando ero adolescente. Storie come queste fanno particolarmente male”.

Alberto Matano fa coming out in diretta nel parlare della discriminazione sui gay: “È successo anche a me quando ero adolescente”

Il conduttore, nel corso dell’intervento, è apparso particolarmente commosso.

Matano ha continuato: “L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”.

Sono stati molti i personaggi famosi che si sono scagliati contro la decisione del Senato. Antonella Clerici ne ha parlato durante la sua trasmissione, mentre sui social network è esplosa la polemica da parte di Chiara Ferragni, Fedez, Elodie, Luciana Littizzetto e molti altri.

Ecco il video relativo all’intervento di Alberto Matano durante ‘La Vita in Diretta’: