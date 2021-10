Lo scherzo di Halloweeen è virale: ecco cosa succede allo scheletro sul retro del pick-up

Ad Halloween la creatività non conosce limiti e lo scherzo organizzato a bordo di una vettura ne è un chiaro esempio: un uomo ha posizionato uno scheletro sul suo pick-up e gli ha fatto fare qualcosa di inaspettato

Qualcuno negli Stati Uniti è andato oltre il semplice ‘dolcetto o scherzetto’ di Halloween organizzando qualcosa di davvero inaspettato sul retro di un’auto. E il video realizzato da uno degli automobilisti che si sono ritrovati alle spalle del mezzo ne è la prova: il conducente di un pick-up Ford F-150, tra i veicoli più apprezzati e acquistati nel Paese, ha pensato bene di portarsi avanti con gli scherzi di Halloween installando sul retro dell’auto uno scheletro finto. Accanto ad esso ha posizionato un cartello che invita gli automobilisti a suonare il clacson qualora intenzionati a ricevere un dolcetto: la scritta recita infatti Honk for a treat.

Il video dello scherzetto sta spopolando sui social

Ma in questo caso celata dietro la richiesta c’è una burla ben congegnata: quando le vittime dello scherzo premono il clacson dal bacino dello scheletro esce uno schizzo d’acqua, con tutta probabilità azionato proprio dall’automobilista non appena sente il clacson. Generando ilarità e risate tra le ‘vittime’ del divertente gioco di Halloween. In questo caso hanno pensato bene di filmare il tutto riversandolo poi sui social ed il filmato è divenuto virale.