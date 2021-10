Pensa sia un anello di bigiotteria e vuole buttarlo: in realtà è un diamante da 2 milioni

Un’anziana si è convinta a far valutare un anello acquistato molti anni prima e che pensava fosse solo bigiotteria scoprendo di avere tra le mani un diamante da 34 carati

Stava per gettarlo nella spazzatura durante uno sgombero, pensando si trattasse solo di bigiotteria di scarso valore, scoprendo solo in extremis che in realtà aveva tra le mani una pietra del valore di 2 milioni di sterline. La pietra è stata acquistata a una vendita all’asta del bagagliaio di un’auto molti anni fa dalla donna di 70 anni che l’aveva liquidata come priva di valore. Ma prima di eliminarlo si è convinta a farlo valutare da un vicino dove le è stata data l’incredibile notizia che si trattava di un diamante “fuori scala” in termini di ricchezza (con un valore stimato di circa 2 milioni di sterline).

Mark Lane, di Featonby’s Auctioneers a North Shields, ha detto alla BBC che la donna è entrata nel suo negozio: “L’anello era in una scatola insieme alla sua fede nuziale e a una serie di articoli di bigiotteria di basso valore. Abbiamo visto una pietra piuttosto grande, più grande di una moneta da una sterlina, e ho pensato che fosse una cubic zirconia, un diamante sintetico. È rimasto sulla mia scrivania per due o tre giorni finché non ho utilizzato una macchina per il test dei diamanti. L’abbiamo quindi inviato ai nostri partner a Londra prima che fosse certificato da esperti ad Anversa, in Belgio, che hanno confermato che è di 34 carati”.

Il racconto dell’esperto: “Molto raro trovare un diamante del genere”

Il diamante è più grande di una moneta da 1 sterlina e il signor Lane ha affermato che è il più grande che abbia visto in cinque anni di gestione dell’attività. Ha detto che la donna voleva rimanere anonima, ma lei gli ha detto che le piaceva andare alle vendite di bagagliaio delle auto e non ha mai pensato per un minuto che fosse un vero diamante. Ha aggiunto: “Ci ha detto che stava facendo una ripulita della casa e che è la pietra era quasi finita nel cestino prima che il suo vicino le suggerisse di portare alcuni dei suoi oggetti per farli valutare”. “Il colore, la purezza, la dimensione… trovare un diamante da 34 carati è difficilissimo”, ha spiegato l’esprtyo. Il diamante è ora trattenuto in un luogo sicuro a Hatton Gardens, a Londra, prima di essere messo all’asta il 30 novembre.