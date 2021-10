Pericoloso assassino fugge dal carcere e fa perdere le sue tracce, l’allarme della polizia: “Non avvicinatevi a lui”

Caccia all’uomo nel Regno Unito per trovare un 54enne evaso dalla prigione dove si trovava in seguito ad una condanna del 2012 per omicidio colposo. Avvistato vicino a una stazione dei bus

Una serrata caccia all’uomo è stata lanciata per trovare al più presto un assassino già condannato, fuggito da una prigione. Marcus Coates è stato incarcerato per omicidio colposo nel 2012 ed era un detetnuto presso l’area di categoria D del carcere HMP Leyhill a Tortworth, nel Gloucestershire. Il 54enne è stato visto l’ultima volta vicino alla stazione degli autobus nel centro di Bristol giovedì sera come riferito dalla polizia del Somerset che ha chiesto l’aiuto della popolazione nella ricerca dell’uomo, che ha legami con Londra e il Kent. Un appello è stato rivolto alle persone affinchè gli rimangano lontani qualora dovessero avvistarlo o notarlo, chiamando immediatamente il 999. Coates ha i capelli castani e diversi tatuaggi, tra i quali uno con il suo nome, con una rosa sopra, sulla mano sinistra, un cuore e la scritta “West Ham FC” sul braccio destro e un nome femminile sulle nocche della mano destra. La polizia ha dichiarato: “Stiamo rivolgendo un appello alla popolazione affinchè ci chiamino se dovessero vedere Marcus Coates.

LEGGI ANCHE =>> Killer di almeno 10 bambini fugge dal carcere e torna nel suo paese: gli abitanti lo riconoscono e lo linciano

Diffuso l’identikit del fuggitivo

“È descritto come bianco, maschio, di circa 1,70, con gli occhi azzurri e i capelli castani sfumati. È stato visto tra le 8.30 e le 9.30 con indosso una polo blu, giacca blu, jeans blu e scarpe da ginnastica Puma grigie, come da immagine della CCTV, vicino alla stazione degli autobus. Se lo vedi non avvicinarti, chiama il 999 e dai il numero di riferimento 5221253377″. Nel frattempo si indaga per capire come sia riuscito a fuggire dal carcere: si ritiene che abbia trovato aperta una porta riuscendo, in un momento di distrazione degli agenti, a sgattaiolare fuori.