Serie A, dove vedere l’undicesima giornata di campionato in tv?

L’undicesima giornata di Serie A scatterà domani pomeriggio con la sfida fra Atalanta e Lazio. Roma-Milan è il big match del turno.

Dopo il turno infrasettimanale appena concluso, la Serie A torna subito in campo. Si parte con Atalanta-Lazio in programma domani alle 15. A seguire la Juventus sarà di scena a Verona per provare a dimenticare la sconfitta di due giorni fa contro il Sassuolo. Alle 20.45 il Torino riceve in casa la Sampdoria. Alle 12.30 di domenica l’Inter sfida l’Udinese nel match in programma a San Siro.

Sono tre le partite in contemporanea alle 15: Sassuolo-Empoli, Genoa-Venezia e Fiorentina-Spezia. Alle 18 il Napoli sarà di scena a Salerno nel derby campano. In serata, poi, tutti gli occhi saranno puntati sull’Olimpico per il match fra Roma e Milan. L’undicesimo turno si chiuderà lunedì sera con l’incontro fra Bologna e Cagliari.

Serie A, undicesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa dell’undicesima giornata di Serie A: