“Sono povero”. 26enne si mette in vendita per 41mila euro: arrestato dalla polizia

Un uomo che si è trovato vittima di seri problemi economici ha deciso di ‘mettersi in vendita’ per 20 milioni di naira nigeriane. Ma la polizia islamica è intervenuta arrestandolo

Provare a vendere sè stesso per far fronte a gravi problemi finanziari. È stata questa la trovata di un 26enne che, con un cartello alla mano, si è offerto ai passanti per la somma di 20 milioni di naira nigeriane, circa 41mila euro. La storia di Aliyu Na Idris sta facendo il giro del mondo: il giovane ha scritto a penna sul cartello che si sarebbe messo al servizio di chiunque avesse offerto quella somma di denaro per “comprarlo”; e se ne è parlato talmente tanto che questa vicenda è addirittura finita in tendenza sui social network, passando anche sotto gli occhi della polizia islamica dello stato di Kano, conosciuta anche come Hisnah, intervenuta per trarre il 26enne in arresto. A motivare la loro azione ci ha pensato il comandante Hanur Ibn Sina il quale ha spiegato: “Quello che ha fatto è proibito nell’Islam, non si può provare a vendere se stessi, non importa quale sia la propria condizione o situazione”.

Il 26enne ha ricevuto alcune offerte di denaro, ma troppo basse

Il 26enne è un sarto ma si è trovato in gravi difficoltà economiche. Alla stampa locale ha infatti spiegato: “La decisione di vendermi è stata dettata dalla povertà. Quando troverò un acquirente voglio dare ai miei genitori 10 milioni di naira, pagare 5 milioni di naira di tasse allo stato e dare due milioni di naira a chiunque mi abbia aiutato a trovare l’acquirente, e poi tenermi il resto per la gestione quotidiana”. In precedenza il ragazzo aveva cercato di trasferirsi nella capitale della Nigeria, Kaduna, per avere maggiori possibilità di trovare un acquirente, ma non riuscendoci ha deciso di optare per Kano. Secondo quanto emerso alcune persone gli avrebbero offerto del denaro ma nessuno sarebbe arrivato a decidere di spendere la cifra richiesta dal 26enne. Dal canto suo Aliyu Na Idris si è detto consapevole dei rischi e pronto ad affrontare le eventuali conseguenze delle sue azioni, che ha deciso di intraprendere al solo scopo di superare il periodo economicamente difficoltoso.