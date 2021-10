Enorme ragno entra nella doccia di casa e terrorizza un’intera famiglia: “Sembra un topo con otto zampe”

Ha dimensioni notevoli il ragno che una famiglia inglese ha trovato nella propria casa: lo ha trovato la figlia adolescente mentre stava facendo la doccia

Ha fatto la sua comparsa in un’abitazione di Coventry, Regno Unito, mentre un’adolescente stava facendo la doccia e le sue grida di terrore hanno fatto accorrere il padre che non poteva credere ai suoi occhi quando se lo è trovato davanti. Un ragno gigantesco, talmente grande da essere paragonato ad un topo con otto zampe, quello che ha fatto inorridire un’intera famiglia: l’aracnide è comparso proprio nella doccia e l’uomo è riuscito a catturarlo per poi posizionarlo su un piatto, sotto ad una ciotola di plastica, così da poter scattare alcune foto che ha condiviso sulla pagina Facebook di Spotted Coventry City . Ha scritto: “Mia figlia stava facendo la doccia e questo ragno ha deciso di condividerla con lei.

LEGGI ANCHE =>> Che figuraccia, cinque agenti fanno irruzione in casa: è una donna terrorizzata per un ragno

Aumento delle segnalazioni di ragni nelle case: il motivo

Presumo che sia un gigantesco ragno domestico, correggimi se sbaglio. Mia figlia si sta ancora riprendendo.” Migliaia di britannici hanno segnalato un aumento del numero di avvistamenti di ragni nelle loro case mentre ci dirigiamo verso l’autunno. L’autunno segna l’inizio della stagione degli amori dei ragni e numerosi aracnidi, alcuni dei quali di enormi dimensioni, invadono le abitazioni in cerca di un compagno. L’ecologo Chris Terrell-Nield della Nottingham Trent University afferma che i ragni domestici possono essere lunghi fino a 10 cm e possono essere grandi come una mano. Discendono da specie che provengono dal Mediterraneo o dal Nord Africa, motivo per cui amano le calde case. “In questo periodo dell’anno i ragni maschi hanno l’impulso di accoppiarsi e iniziano a vagare e a cercare le femmine. Quando li trovano si accoppiano, lei depone le uova e il maschio di solito muore”.