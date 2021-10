Ex vicepreside si presenta in lacrime al processo: accusata di 18 reati per abusi sessuali e stupro di minori

Una vicepreside si è presentata in tribunale in lacrime, per il processo che la vede accusata di ben 18 reati di abuso sessuale su minori, comprese due accuse di stupro

Julie Morris, 44 anni, non ha presentato appello alle accuse quando è apparsa in lacrime presso HMP Styal al Liverpool Crown Court. Il suo co-imputato David Morris si è dichiarato colpevole di 34 reati. La donna, una ex vicepreside che ha lavorato in una scuola elementare a Wigan, è accusata di nove capi di imputazione per aver indotto o incitato un bambino di età inferiore a 13 anni a compiere atti sessuali, due capi di stupro, tre capi di imputazione per aver scattato una foto indecente di un bambino, possesso di foto indecenti di un bambino; e ancora il reato di comunicazione sessuale con un bambino e due accuse legate ad attività sessuali in presenza di un bambino.

LEGGI ANCHE =>> Mamma di due figli scopre che il fidanzato molesta i minori: Ho vissuto per mesi con un pedofilo

Il co-imputato si è dichiarato colpevole di 34 reati

Il co-imputato David Morris, che non è imparentato con lei, è apparso tramite collegamento video e ha ammesso 7 capi di imputazione per stupro, 13 capi di imputazione o incitamento a un minore di 13 anni a impegnarsi in attività sessuali e 2 capi di imputazione per atti sessuali alla presenza di un bambino. Il 52enne, di Sandfield Road, Eccleston, si è anche dichiarato colpevole di possesso immagini indecenti, di categoria A, B e C, di possedere e distribuire immagini indecenti, di 2 reati di coinvolgimento in comunicazioni sessuali con un bambino, 3 accuse di voyeurismo, possesso di un’immagine pornografica estrema e possesso di un’immagine vietata di un bambino. Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti i reati sarebbero avvenuti tra il 2018 ed il 2021. Julie Morris, di Ancroft Drive, Hindley, è stata vista piangere durante l’udienza, che è durata circa 30 minuti. Il giudice Andrew Menary QC ha aggiornato il caso al 22 dicembre, quando Julie Morris sarà citata in giudizio per le accuse e David Morris sarà condannato.