Si finge un corriere FedEX e rapina una farmacia minacciando il dipendente con un’arma: è caccia a 3 uomini

Un finto corriere ha fatto stendere a terra il dipendente di una farmacia minacciandolo con un’arma e lo ha rapinato insieme ai due complici prima di darsi alla fuga. È successo a Houston

Sono immagini sconvolgenti quelle che arrivano dagli Stati Uniti, dove la polizia ha avviato una caccia all’uomo per trovare tre sospetti che hanno fatto irruzione in una farmacia minacciando il titolare con una pistola. Lo stratagemma utilizzato per non dare nell’occhio è stato fingere di essere un corriere FedEX: così uno di loro si è introdotto nella farmacia di Houston nel blocco 12000 di Bissonnet, aiutato dai due complici. Un dipendente ha detto che un uomo che sembrava essere un corriere FedEx è entrato nella farmacia con una scatola. Il dipendente non era a conoscenza di consegne per la giornata: a quel punto il sospettato gli ha detto che aveva lasciato il resto della consegna nel camion chiedendo al dipendente di seguirlo.

La dinamica dei fatti

A quel punto ha fatto cenno ai due complici di entrare nel negozio. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato l’intera scena e si può vedere uno dei tre rapinatori tirare fuori una pistola e puntarla verso il dipendente chiedendogli soldi e farmaci da prescrizione. Secondo la polizia, gli altri due sospetti sono andati nel retro del bancone e hanno preso una grande quantità di farmaci. Le autorità hanno fornito una dettagliata descrizione dei tre sospettati, uno dei quali indossava anche una maglietta nera dell’uniforme FedEX. E ha rivolto un appello a chiunque dovesse vederli affinchè si metta subito in contatto con le forze dell’ordine o con Crime Stoppers of Houston per fornire informazioni che siano utili alle indagini.