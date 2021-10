Sondaggi politici, il PD ad un passo da Fratelli d’Italia. Cala ancora la Lega

I risultati delle recenti elezioni amministrative stanno provocando delle conseguenze anche sui sondaggi nazionali.

Stando all’ultima Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, infatti, il divario tra Fratelli d’Italia e PD si sarebbe molto assottigliato, tanto che i “Dem” potrebbero legittimamente ambire al sorpasso, diventando il primo partito: uno scenario impensabile fino a qualche tempo fa.

I sondaggi, infatti, danno ancora in testa la forza politica guidata da Giorgia Meloni, ma il PD è ormai a soli due decimi di punto: 19,9% contro i 20,1% di FdI.

E la Lega? Da mesi, ormai, il partito del segretario Matteo Salvini subisce un’erosione di voti che pare inarrestabile. La Supermedia di YouTrend evidenzia che il Carroccio, in caso di ritorno alle urne, conquisterebbe il 18,7% delle preferenze, oltre un punto in meno rispetto ai Democratici.

Va meglio, invece, il Movimento 5 Stelle, che rispetto alla rilevazione di una settimana fa conquista quasi mezzo punto e si porta al 16,1%, rimanendo comunque distante dai tre partiti principali.

Centrodestra al 46,2%, centrosinistra (con Calenda) al 46,6%

Riguadagna mezzo punto anche Forza Italia, che passa dal 6,9% al 7,4%, mentre non ci sono variazioni per Azione di Carlo Calenda, che conferma il 3,5% della settimana scorsa.

Pochi cambiamenti anche per gli altri partiti minori: Italia Viva perde lo 0,2% e si ferma al 2,4%, così come Art.1-MDP (da 2,1% a 1,9%).

L’eventuale coalizione di centrodestra unita (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) raggiungerebbe il 46,2% delle preferenze, mentre l’alleanza progressista tra PD, M5S, Sinistra Italiana e Art.1-MDP si fermerebbe al 39,8%.

Tuttavia, con il supporto di Verdi, +Europa e Azione il centrosinistra si porterebbe al 46,6%. Difficile immaginare ad oggi Italia Viva in questa coalizione, specie dopo lo “strappo” sul DDL Zan, così come non è affatto scontata la presenza di Calenda.