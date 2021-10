Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 31 ottobre 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 31 ottobre 2021.

Quali saranno gli ospiti che questa sera, in prima serata su Raitre, Fabio Fazio, aiutato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, intervisterà in diretta? Eccoli, per voi, di seguito.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo approfondimento dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio, il medico e scienziato Anthony S. Fauci, Direttore del “National Institute of Allergy and Infectious Diseases” e membro della task force anti-Coronavirus della Casa Bianca, Roberto Burioni, Romano Prodi, autore con Marco Ascione del libro “Strana vita, la mia”, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. La parte dedicata all’attualità sarà affidata al direttore de La Stampa “Massimo Giannini”, la vicedirettrice del “Corriere della Sera” Fiorenza Sarzanini e Sigfrido Ranucci.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Carlo Verdone, dal 5 novembre per la prima volta protagonista di una serie comedy, “Vita da Carlo”, dove interpreta sè stesso e Fabio Volo, dal 2 novembre in libreria con “Una vita nuova”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo, al quale parteciperanno, insieme a Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Luciana Littizzetto, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Elio e Lello Arena.

Maria Rita Gagliardi