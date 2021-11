Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 31 ottobre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 31 ottobre 2021.

Quella che andrà in onda questo pomeriggio, a partire dalle 14:00 su Raiuno, sarà una puntata di “Domenica In” in versione ridotta. Il consueto appuntamento con il salotto televisivo condotto da Mara Venier, infatti, terminerà alle 16:15 circa per dare spazio à ad uno Speciale del Tg1 dedicato al G20 che si sta svolgendo a Roma. Quali saranno quindi, i personaggi del mondo dello spettacolo che la Venier ospiterà in puntata? Eccoli, di seguito, per voi.

In occasione di Halloween, la puntata si aprirà con un gruppo di bambini che canterà e ballerà per festeggiare la ricorrenza che, ormai, è molto amata anche nel nostro Paese. Subito dopo, un lungo spazio sarà dedicato al talk incentrato sulla puntata di “Ballando con le stelle” andata in onda ieri sera, in prima serata su Raiuno. A tal proposito, saranno presenti in studio Ivan Zazzaroni, Fabio Galante, Memo Remigi, Alessandra Mussolini ed il direttore di “Novella 2000” Roberto Alessi.

Per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, interverrà Marco Giallini che promuoverà “Io sono Babbo Natale”, ultimo film al quale ha partecipato Gigi Proietti. E ancora, per il mondo del cinema, Gabriele Muccino presenterà “A casa tutti bene, la serie”, realizzata per Sky e Ferzan Özpetek promuoverà due cortometraggi realizzati per l’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro della quale è testimonial.

Maria Rita Gagliardi