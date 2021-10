Come il disastro del Mottarone: cabina della funivia precipita nel vuoto e si schianta, morta una persona

Gravissimo incidente in Repubblica Ceca dove una carrozza della funivia si è staccata andando a schiantarsi contro il fianco della montagna

Un nuovo incidente riporta alla mente quanto accaduto pochi mesi fa al Mottarone. È avvenuto in Repubblica Ceca, dove la cabina di una funivia che percorre un migliaio di metri, si è staccata precipitando nel vuoto e schiantandosi contro il fianco di una montagna. Secondo quanto riferito il disastro è avvenuto a Liberec nel nord del Paese e almeno una persona sarebbe deceduta: si tratterebbe di un membro del personale che si trovava all’interno della cabina nella quale, stando a quanto appreso, non vi erano passeggeri. Le immagini che arrivano dal luogo dello schianto mostrano la cabina della funivia completamente distrutta dopo lo schianto e uomini dei servizi di emergenza al lavoro sull’area dell’incidente. “Una cabina è caduta mentre scendeva – ha dichiarato alla televisione ceca il protavoce Michael Georgiev – c’era una persona all’interno che purtroppo è deceduta per le ferite riportate. Fortunatamente la seconda cabina che compone l’impianto, ognuna delle quali gestita da un membro del personale, è rimasta al suo posto. Circa 15 persone sono state evacuate e nessuno dovrebbe aver riportato ferite, ma certamente un grande shock”. Secondo quanto si apprende lunedì avrebbe dovuto essere sottoposta a lavori di manutenzione.

Při pádu kabiny lanovky na Ještěd zemřel její strojvedoucí. Druhá kabina zůstala viset, bylo v ní 15 lidí. Nikdo z nich nebyl zraněn, utrpěli ale šok >> https://t.co/J47x5hgVkm pic.twitter.com/v4clkD6wjl — ČT24 (@CT24zive) October 31, 2021

Lo schianto richiama alla mente il disastro del Mottarone

La tragedia arriva pochi mesi dopo lo schianto della funivia del Mottarone, sul lago Maggiore, un incidente che ha provocato la morte di 14 persone partite da Stresa e dirette sulla cima della montagna, in un viaggio panoramico di una ventina di minuti con un epilogo terribile. Solo una persona è sopravvissuta al terrificante schianto: il piccolo Eitan, rimasto orfano dei genitori ed ora al centro di una contesa tra parenti.