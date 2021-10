La confessione è virale: “Il mio fidanzato mi ha regalato l’anello più brutto del mondo, l’ha pagato 9000 euro”

Una donna ha confessato sui social di aver ricevuto, come promessa di matrimonio, un anello a suo dire orribile ma che al fidanzato è costato una vera fortuna.

Ha indossato per sei mesi un anello che trovava orribile per non doverlo dire al fidanzato (oggi ex) il quale però aveva speso una vera e propria fortuna per acquistarlo in

occasione della sua proposta di matrimonio. E ha deciso di confessarlo su Facebook con una frase che è divenuta rapidamente virale sul web: “È l’anello più brutto del mondo e il

mio ragazzo l’ha pagato 9mila euro” ha scritto la donna spiegando di non aver sopportato quell’anello sin dall’inizio e aggiungendo, su un gruppo chiamato “That’s it, I’m ring

shaming”: “Ero convinta di dovermelo far piacere ma proprio non ce la facevo, lo trovo di cattivo gusto. Mi ha fatta impazzire e l’ho portato per sei mesi della mia vita. Per

favore ditemi che non sono pazza a odiarlo. È costato più di 9mila euro, ci credete? Gliel’ho anche restituito quando ci siamo lasciati (anche se mi aveva detto che potevo

tenermelo), non voglio vederlo mai più”.

LEGGI ANCHE =>> Pensa sia un anello di bigiotteria e vuole buttarlo: in realtà è un diamante da 2 milioni

La reazione dei social dopo aver visto l’anello

Il raagzzo avrebbe tentato di personalizzare l’anello mescolando tra loro due stili diversi ed il risultato è sicuramente un pò bizzarro. Tanto che anche sui social in pochi si

sono curati del costo esorbitante di quell’anello scrivendo commenti come “È il più brutto design di sempre”, oppure “sembra che voglia imitare uno yin-yang degli anni ’90”, “è

così orribile, mi dispiace che tu l’abbia dovuto indossare fingendo di fartelo piacere”.