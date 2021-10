Rintraccia la figlia data in adozione 15 anni fa e la raggiunge per “riprendersela”: scoppia una rissa tra mamme

La madre biologica di una ragazza data in adozione 15 anni fa è partita da Palermo raggiungendola nel Trapanese dove vive con la famiglia biologica. Ma non è finita bene

Ha scoperto l’indirizzo dell’abitazione nella quale viveva insieme alla famiglia adottiva ed è partita con l’intento di ‘riprendersela’. È stato questo il gesto della madre biologica di una ragazza data in adozione 15 anni fa, partita da Palermo dopo aver rintracciato grazie ai social l’indirizzo di casa della figlia, che vive insieme ai genitori adottivi in un comune della provincia di Trapani.

Carabinieri costretti a intervenire

Obbligando i carabinieri ad intervenire dopo una rissa tra mamme scoppiata in seguito al suo arrivo sotto la loro abitazione. La giovane oggi è maggiorenne e l’intento della madre era quello di convincerla a seguirla per andare a vivere con lei a Palermo. Ma giunta a destinazione ha trovato ad attenderla la madre adottiva della ragazza e dopo averle ribadito l’intenzione di voler portare via sua figlia è scoppiata una violenta lite tra le due donne. Secondo quanto ricostruito la ragazza non era presente e dunque non avrebbe assistito alla lite ma per sedare gli animi sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno letteralmente diviso le due donne. Non è chiaro se vi saranno conseguenze per la madre biologica e in quali rapporti fosse con la figlia prima di compiere questo gesto azzardato.