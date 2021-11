Una coppia sostiene che qualcuno ha lasciato per mesi bambole inquietanti fuori dalla loro casa

Jennifer Allen, 29 anni, e il suo fidanzato Zachary, 30 anni, hanno affermato di aver iniziato a ricevere gli strani “regali” poche settimane dopo essersi trasferiti nella loro nuova casa

È una vicenda decisamente inquietante, tanto più nelle ore dedicate ai festeggiamenti di Halloween, quella che arriva da St Louis, Missouri, USA. Qui una coppia, da poco trasferitasi nella loro nuova casa, ha iniziato a ricevere una serie di bambole inquietanti e raccapriccianti, trovandole davanti alla porta di casa ma non solo. Arrivando a contattare la polizia dopo aver registrato un personaggio losco e sospetto con la telecamera di videosorveglianza. Jennifer,29enne ha detto: “Ho contattato la polizia circa un mese dopo l’inizio del ritrovamento delle bambole, è stato subito dopo aver visto il filmato della persona che li ha messe davanti alla nostra porta. Ma gli agenti hanno detto che se non riescono a identificare la persona dalle imamgini della telecamera, non possono davvero fare nulla”.

La coppia ha pubblicato sui social gli strani ritrovamenti

Dal mese di agosto in poi, la coppia e la loro figlia di nove anni April affermano di aver trovato bambole inquietanti vicino alle loro porte anteriori e posteriori, portando Zachary a creare un sistema di sicurezza per la loro casa. Jennifer ha condiviso le sue esperienze su TikTok, mostrando le bambole ricevute e suscitando commenti contrastanti da parte di chi le crede ma anche di chi si dice scettico. Jennifer, assistente infermieristica, ha aggiunto: “Non mentirei su una cosa del genere, stavo solo postando piccole cose stupide con mia figlia quando ha iniziato a succedere. Ho pensato ‘dovrei documentarlo’ ma non volevo che si trasformasse in un fenomeno sui social”. La donna ha detto che la figlia è nervosa per i continui ritrovamenti di bambole davanti alla loro casa, abbandonata da tempo e primo acquisto di proprietà della coppia che si è detta comunque intenzionata a non trasferirsi.