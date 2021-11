Aggrediti da un cervo e scagliati giù dal declivio: coppia di coniugi in ospedale in gravi condizioni

Due coniugi sono stati attaccati ripetutamente da un cervo mentre facevano una passeggiata, riportando lesioni gravi. Molti soccorritori sul posto

Una tranquilla passeggiata in montagna ha avuto un epilogo drammatico e terrorizzante per una coppia di coniugi, letteralmente attaccati da un cervo. I due, entrambe sessantenni, stavanno camminando per le strade del comune di Tarvisio, che si trova in provincia di Udine: improvvisamente, mentre si trovavano in prossimità delle abitazioni di via Roma, un cervo li ha aggrediti colpendoli ripetutamente, come testimoniato da alcune persone che hanno assistito all’episodio senza poter fare nulla per impedire il peggio. I colpi dell’animale sono stati talmente forti da provocare anche la caduta lungo il declivio dei due malcapitati, che hanno riportato diverse lesioni.

La donna portata in ospedale in elisoccorso

Sul posto, allertati dai testimoni, sono arrivati ben presto i soccorritori con ambulanze e con l’elisoccorso, oltre al Soccorso Alpino e Speleologico stazione di Cave del Predil, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Secondo quanto appreso le due vittime sarebbero residenti nel tavisiano: la donna è stata portata in elisoccorso all’ospedale di Udine mentre, con l’ambulanza, il marito è stato trasportato al nosocomio di Tolmezzo. Non sarebbero in pericolo di vita ma le loro condizioni, anche a causa della brutta caduta, sono state giudicate gravi dai medici.