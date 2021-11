Metropolitana di Tokyo, uomo vestito da Joker ferisce 17 persone e cosparge il vagone di acido cloridrico – VIDEO

Un 24enne è stato arrestato per aver ferito 17 persone nella metropolitana di Tokyo. Un ferito è in gravi condizioni.

Halloween di sangue e paura a Tokyo. Ben 17 persone sono state ferite nella metropolitana da un ragazzo di 24enne vestito da Joker, il cattivo di Batman. L’aggressore ha poi ha dato fuoco a uno dei sedili del vagone a bordo del quale viaggiavano le persone. Purtroppo uno dei feriti, un uomo di 60 anni, è in condizioni gravi all’ospedale.

L’attacco è avvenuto a pochi metri dalla stazione di Kokuryo. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. L’aggressione è avvenuta con un coltello.

A dare notizia di questo terribile episodio è stata l’emittente tv giapponese ‘Nhk’. Non è ancora chiaro il motivo del gesto dell’aggressore.

Le fiamme si sono propagate in ben tre vagoni del convoglio, come riportano i media locali. Sul vagone della metropolitana si è scatenato il panico e tutti i passeggeri si sono dati alla fuga per scappare dalle fiamme.

Queste le parole di un testimone al quotidiano giapponese ‘Yomiuri’: “Pensavo che fosse una trovata di Halloween. Poi, ho visto un uomo che camminava verso di noi, agitando lentamente un lungo coltello sporco di sangue”.

Ecco il video della fuga dei passeggeri dal vagone riprese da un telefonino: