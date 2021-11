Regina Elisabetta a riposo forzato: chi prende il suo posto per gli impegni ufficiali?

La regina sta bene, ma i medici le hanno prescritto un periodo di riposo. Elisabetta II non potrà partecipare a diversi appuntamenti ufficiali.

Elisabetta II sta bene, ma dovrà osservare un breve periodo di riposo a casa. Non potrà, quindi, partecipare a diversi impegni ufficiali che l’avrebbero vista protagonista. In queste settimane la regina non potrà fare quanto previsto nella sua agenda. Con molta probabilità anche nel futuro imminente i suoi impegni dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

Comunque, già nell’ultimo anno la 95enne sovrana aveva ridotto alcuni suoi impegni, pur restando molto presente. Chi prenderà il posto di Elisabetta nei prossimi impegni ufficiali? Saranno il principe Carlo, erede al trono, e sua moglie Camilla a sostituire la regina in alcuni eventi programmati.

Regina Elisabetta a riposo per qualche settimana. Chi prenderà il suo posto negli appuntamenti ufficiali?

Per motivi diversi, Harry e Andrea non sono più a disposizione della Corona. Toccherà, dunque, al principe Carlo e sua moglie Camilla. Carlo è in questi giorni a Glasgow al summit mondiale sul clima. Il principe è anche un ambientalista convinto della prima ora. La sua presenza, dunque, non è solo simbolica.

Il principe Carlo sa anni rappresenta la madre alla cerimonia della Remembrance Sunday e lo farà anche il prossimo 14 novembre.

Come anticipato, anche Camilla potrebbe assumere maggiori impegni ed entrare a far parte dei membri senior della famiglia reale, quelli che seguono direttamente gli impegni che sarebbero stati della regina.

Altri impegni ufficiali potrebbero essere presi dalle figlie di Andrea, Beatrice ed Eugenia, dalla principessa Anna o dal principe Edoardo. Da Buckingham Palace, comunque, non trapela ancora nulla.