Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo l’undicesima giornata

Undicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Vincono Milan, Napoli e Inter; altro tonfo della Juventus.

L’undicesima giornata si è aperta sabato alle 15 con il pareggio per 2-2 fra Atalanta e Lazio. Vantaggio biancoceleste con Pedro e pareggio di Zapata nella prima frazione di gioco. La Lazio ritrova il vantaggio nel secondo tempo con Immobile, ma De Roon all’ultimo assalto pareggia i conti. Altra sconfitta per la Juventus, sempre più in crisi. I bianconeri perdono, infatti, 2-1 a Verona. Per gli scaligeri doppietta di Simeone; rete di Mckennie per la Juventus. Il Torino ha battuto 3-0 la Sampdoria, grazie ai gol di Praet, Singo e Belotti.

Alle 12.30 di domenica l’Inter di Simone Inzaghi si è imposta per 2-0 sull’Udinese a San Siro. I nerazzurri hanno conquistato i tre punti grazie a una doppietta di Correa.

Undicesima giornata, il Milan vince a Roma e resta al comando insieme al Napoli (0-1 a Salerno)

Genoa e Venezia hanno pareggiato per 0-0. Negli altri due match in contemporanea delle ore 15 si sono registrate le vittorie di Fiorentina ed Empoli. I viola hanno sconfitto 3-0 lo Spezia, grazie a una magnifica tripletta di Vlahovic. L’Empoli, invece, ha vinto in rimonta sul campo del Sassuolo. Neroverdi in vantaggio grazie a un’autorete di Tonelli; rimonta toscana firmata Pinamonti e Zurkowski.

Il Napoli ha fatto suo il derby campano contro la Salernitana con il punteggio di 0-1. Ai partenopei è bastato il gol nella ripresa firmato Zielinski. Resta in testa alla classifica insieme al Napoli anche il Milan. I rossoneri, infatti, hanno conquistato tre punti d’oro allo Stadio Olimpico contro la Roma. Milan in gol con Ibrahimovic e Kessie su rigore. A nulla è valso il gol della bandiera giallorossa firmato El Shaarawy.

Nel ‘Monday Night’ il Bologna ha superato il Cagliari 2-0, grazie ai gol di De Silvestri e Arnautovic.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 11ª GIORNATA: Atalanta-Lazio 2-2; Verona-Juventus 2-1; Torino-Sampdoria 3-0; Inter-Udinese 2-0; Fiorentina-Spezia 3-0; Genoa-Venezia 0-0; Sassuolo-Empoli 1-2; Salernitana-Napoli 0-1; Roma-Milan 1-2; Bologna-Cagliari 2-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 19, Lazio 18, Fiorentina 18, Juventus 15, Empoli 15, Verona 15, Bologna 15, Sassuolo 14, Torino 14, Udinese 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Spezia 8, Genoa 8, Salernitana 7, Cagliari 6.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 9, Simeone (Verona) 8, Vlahovic (Fiorentina) 8, Dzeko (Inter) 7, Destro (Genoa) 6, Joao Pedro (Cagliari) 6, Zapata (Atalanta) 6, Lautaro Martinez (Inter) 5, Osimhen (Napoli) 5, Pellegrini (Roma) 5.