La Terra è stata sfiorata da un asteroide grande quanto un frigorifero ma nessuno ne sapeva nulla

Incontro ravvicinato completamente inaspettato quello avvenuto pochi giorni fa, quando un asteroide ‘sconosciuto’ è transitato vicino al nostro pianeta. Gli astronomi non ne sapevano nulla

Lo hanno soprannominato Asteroid 2021 UA1 perchè è transitato vicino al lato diurno del nostro pianeta dalla direzione del Sole, ma il nome gli è stato dato soltanto ‘dopo’ il suo passaggio. Gli astronomi infatti non sapevano nulla dell’esistenza dell’asteroide che pochi giorni fa ha sfiorato la Terra, e lo hanno individuato solo poche ore dopo il suo passaggio. Grande quanto un frigorifero, l’asteroide è passato lo scorso 24 ottobre sull’Antartide, ad una distanza di circa 3000 chilometri dalla Terra, quindi di fatto sfiorandoci. Ebbene si perchè si è trovato addirittura più vicino al pianeta rispetto ad alcuni satelliti diventando di fatto il terzo asteroide che più si è avvicinato alla Terra senza colpirla, come sottolineato da CNET. A rendere più spaventoso l’intero fenomeno è stato per l’appunto il fatto che gli esperti che si occupano del monitoraggio di asteroidi potenzialmente pericolosi e non, non avessero notato questo piccolo ma potenzialmente pericoloso corpo celeste.

LEGGI ANCHE =>> Asteroide grande come un bus ha sfiorato la Terra: la sua orbita è stata inferiore a quella della Luna

Perchè non è stato rilevato in anticipo

In virtù delle sue dimensioni ridotte e della sua traiettoria, non è stato possibile rilevarlo fino a 4 ore dopo il passaggio nel punto più vicino alla Terra. Gli esperti hanno comunque spiegato che anche in caso di collisione, difficilmente UA1 avrebbe rappresentato una minaccia per il pianeta in quanto probabilmente la quasi totalità del corpo roccioso sarebbe stata disintegrata, andando a fuoco, in seguito al contatto con l’atmosfera terrestre e dunque prima di raggiungere il suolo.