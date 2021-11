Marylin Manson e la sua incredibile svolta: altro che Antichrist Superstar!

Incredibile svolta nella vita di Marylin Manson: da blasfemo e satanista a una nuova spiritualità. Domenica scorsa sul palco ha pregato Dio.

Sono lontani i tempi in cui Marylin Manson da personaggio dark alimentava nei suoi videoclip la blasfemia, il satanismo e i demoni. Domenica scorsa, infatti, il cantautore americano 52enne, tutto vestito di bianco, ha pregato Dio e lo ha ringraziato per la bellezza del creato.

Un qualcosa che sta lasciando increduli un po’ tutti. Marilyn Manson ha partecipato alla preghiera collettiva, che il rapper Kanye West organizza ogni domenica nel suo ranch nel Wyoming. Al raduno spirituale di West, l’artista si è presentato sul palco vestito di bianco, con una lunga tunica, il cappuccio e una mascherina bianca a coprire buona parte del suo volto.

Marylin Manson ringrazia Dio e prega al raduno spirituale organizzato dal rapper Kanye West

Questa è la domanda che molti fan e curiosi si sono posti sul web: “Sta succedendo davvero che Kanye e Justin Bieber stanno convertendo Marilyn Manson al cristianesimo?”.

Sembrano passati secoli da quando in uno spot del ’99, Marylin Manson si mostrava vestito da Papa e diceva di non credere in Dio ma nel demonio, o quando pubblicava canzoni del tenore di ‘Antichrist Superstar’ (il cui titolo è tutto un programma). Ma di esempi se ne potrebbero fare a iosa. Addirittura, nel 2015 l’artista bruciò la Bibbia sul palco durante un concerto in Italia.

Cosa ci sarebbe dietro questa svolta di Marylin Manson? Molti pensano che il rapper e amico Kanye West starebbe cercando di dare nuova linfa e visibilità a Manson, in seguito alle accuse di molestie sessuali fatte dall’attrice Evan Rachel Wood e da altre ex fidanzate.

Il rapper, infatti, aveva già instaurato una piccola collaborazione con Marylin Manson quest’estate, dopo che la sua etichetta, la Loma Vista, aveva deciso di abbandonarlo. West e Manson avevano inciso Jail, pt. 2, una canzone contenuta nel suo ultimo album ‘Donda’.