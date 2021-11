Aereo fuori controllo si schianta e colpisce una madre con la figlia di 3 anni: ricoverate in gravissime condizioni

Un velivolo acrobatico impegnato in un evento privato è finito a terra dopo che il pilota ne ha perso il controllo, schiantandosi contro una 27enne e la sua bimba di 3 anni. Le loro condizioni

Sono immagini a dir poco scioccanti quelle che arrivano dai cieli e dalle strade dell’Argentina, riprese in un video amatoriale che mostra un improvviso incidente aereo avvenuto a poche decine di metri dalla persone che sta filmando. Ci troviamo a Villa General Belgrano, nella provincia di Cordoba, dove un aereo impegnato in acrobazie in volo in occasione di un evento privato, un matrimonio tenutosi presso il locale aeroclub, è finito a terra, schiantandosi al suolo e colpendo una madre con una bambina che si trovavano a una manciata di metri da casa. Stando alla ricostruzione dei fatti erano due i velivoli impegnati nelle acrobazie, nel pomeriggio di sabato, ma uno dei due per ragioni ancora da chiarire è precipitato. Christian Alegre, l’uomo che ha ripreso l’incidente, stava ammirando le piroette quando ben presto si è ritrovato ad essere spettatore di un disastro aereo: sul posto sono intervenute diverse ambulanze, vigili del fuoco, polizia e vigili urbani oltre a diversi residenti intervenuti per soccorrere il pilota e le persone colpite.

La donna ‘travolta’ è Yésica Acuña, di 27 anni, che si trovava con la figlia di 3 anni mentre il pilota si chiama Fernando Endrigo e ha 35 anni. Miracolosamente nessuno è deceduto nell’impatto: il pilota, mamma e figlia sono rimasti gravemente feriti, trasportati in centri sanitari della città di Córdoba. “La ragazza è stabile, ha avuto fratture all’anca e traumi polmonari multipli e sembra non aver compromesso alcun nervo. Per quanto riguarda Yésica, ha due fratture al femore, una esposta, e una frattura al bacino, stiamo aspettando di decidere quale trattamento seguire e quale protesi utilizzare per fare l’ordine”, ha detto l’avvocato Mariano Limbrici, legale delle persone investite dall’aereo.

Indagine avviata dall’Ente per la sicurezza dei trasporto

Il pilota rimane ricoverato in ospedale con trauma toracico, addominale e cranico. Endrigo stava eseguendo uno spettacolo acrobatico con un altro pilota quando ha fatto un giro della morte e improvvisamente ha perso il controllo dell’aereo che si è schiantato su una strada del villaggio di Villa General Belgrano, scontrandosi con un albero e colpendo la madre e la figlia. Secondo Infobae il pilota era impegnato in uno spettacolo acrobatico insieme a un secondo jet come parte di una festa di matrimonio per Rodrigo Cerioni, un noto pilota acrobatico: il velivolo, un Rans S9 Chaos è parzialmente integro ma la parte frontale è ridotta ad un cumulo di lamiere e i vigili del fuoco hanno lavorato ore per ripristinare la situazione. L’Ente per la sicurezza dei trasporti sta indagando sulle cause dell’incidente, secondo quanto riportato dal quotidiano La Voz.