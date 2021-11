Arrestato il direttore della Caritas di Benevento per possesso di materiale pedopornografico

Il sacerdote don Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento, è finito agli arresti domiciliari con accuse pesantissime.

Detenzione di materiale pedopornografico. Questa è la pesante accusa a don Nicola De Blasio, sacerdote e direttore della Caritas di Benevento. Il 55enne è finito agli arresti domiciliari a causa di questa ipotesi di reato. La polizia postale, su disposizione della Procura di Torino, ha perquisito l’abitazione del sacerdote. Sarebbero state rintracciate immagini e video a sfondo sessuale con bambini e adolescenti.

Sconcerto e incredulità a Benevento. L’uomo, infatti, è molto conosciuto per il suo impegno nel Rione Libertà al fianco dei bisognosi e degli immigrati e per essere il parroco della Chiesa di San Modesto.

L’uomo è ora in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Benevento. Don Nicola De Blasio si trova ora ai domiciliari, disposti dal sostituto procuratore Marilia Capitanio.

Sono in tantissimi a Benevento a non credere a questo episodio. Il sacerdote è molto benvoluto e stimato in città. Prevale, quindi, un sentimento di l’incredulità e c’è anche di parla di una presunta vendetta contro il parroco.