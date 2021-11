Si siede sul water e viene morsa da un bagno, dolori atroci e 3 ricoveri in ospedale: “Ho rischiato di morire”

Ha trascorso un periodo infernale a causa del morso di un ragno che l’ha attaccata mentre si trovava in bagno, seduta sul water. Il racconto di una sfortunata donna

Si era da poco seduta sul water quando ha sentito un forte bruciore ad una coscia e si è subito alzata, scoprendo che all’interno della tazza era presente un enorme ragno. Una creatura simile a una vedova nera, nella fattispecie, che poco prima aveva morso la donna affondando le sue zanne nella coscia. Resasi conto della pericolosità della situazione la donna ha immediatamente chiamato il numero di emergenza e le è stato consigliato di recarsi quanto prima in ospedale. I medici hanno dovuto agire in fretta facendo scoppiare la grande vescica che, nel frattempo si era formata sulla gamba di Jo Kenyon, produttrice radiofonica britannica di 34 anni; ma si è trattato solo dell’inizio del calvario: Jo è dovuta tornare al pronto soccorso altre due volte per far drenare la vescica, soffrendo inoltre di atroci dolori alla gamba che le hanno reso quasi impossibile riuscire a camminare ma anche sedersi. I medici hanno spiegato alla donna che se non fosse andata subito in ospedale le conseguenze del morso le sarebbero potute costare la vita.

Il terrificante racconto della donna

Nonostante questo la donna ha cercato di prendere quanto le è accaduto con ironia affermando: “Dato che tutti sanno quanto io abbia timore dei ragni e quanto io cerchi sempre di evitarli, la risposta della maggior parte delle persone è stata che poteva succedere solo a me!“. E ha spiegato di aver avvertito, dopo il morso, un forte bruciore nella parte superiore della coscia sinistra. “L’unico modo in cui posso descriverlo è che è stato come quando sfiori qualcuno che ha in mano una sigaretta accesa. È stata una sensazione di bruciore così improvvisa e strana che sono subito balzata in piedi, chiedendomi che diavolo fosse. Ho sollevato il sedile del water e ho visto questo enorme ragno che si era nascosto sotto la tavoletta. Ho urlato all’istante alla vista dell’animale, l’ho buttato nel water e ho subito azionato lo scarico. Era così enorme! Mi sono guardata allo specchio e ho visto questi segni di morsi”.

LEGGI ANCHE =>> Enorme ragno entra nella doccia di casa e terrorizza un’intera famiglia: Sembra un topo con otto zampe

Ricoverata tre volte in ospedale in una settimana, la donna ha aggiunto: “È stato davvero spaventoso sapere che un morso di ragno avrebbe potuto uccidermi. È stato particolarmente spaventoso considerando che è successo in Inghilterra: avevo rimandato l’andata in Australia per anni a causa della paura dei ragni, ma è stato nello Yorkshire che sono stata morsa”. Dopo mesi di dolori il morso è guarito anche se le è rimasta la cicatrice. Ad oggi non è chiaro quale ragno l’abbia morsa: potrebbe essersi trattato di una falsa vedova o di un ragno da giardino.