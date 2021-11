Tale e Quale Show, 5 novembre 2021: quali artisti saranno imitati?

Le imitazioni dell’ultima puntata di “Tale e Quale Show”.

Ultimo appuntamento, in prima serata su Raiuno, con “Tale e Quale Show”. Questa sera, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma, verrà finalmente proclamato il il “Campione di Tale e Quale Show 11”, tra gli 11 Vip in gara, giudicati, come sempre, dalla giuria, guidata dal padrone di casa Carlo Conti e composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio ed un giudice a sorpresa, un Vip sempre diverso ma imitato.

La scorsa puntata è stata vinta da Ciro Priello che ha reso omaggio a Massimo Ranieri con una magistrale interpretazione del celebre brano “Perdere l’amore”. La classifica generale vede attualmente in testa i Gemelli di Guidonia, tallonati, a pochi punti di distanza, da Francesca Alotta e Dennis Fantina. Ma quali saranno gli artisti che questa sera i concorrenti dovranno imitare? Eccoli, per voi, di seguito.

Tale e Quale Show, tutte le imitazioni

Francesca Alotta diventerà Loredana Bertè, Deborah Johnson avrà il piacere di vestire i panni della grande Aretha Franklin, Federica Nargi sarà Sylvie Vartan, Stefania Orlando imiterà Caterina Caselli, Alba Parietti si immedesimerà in Alice, Dennis Fantina dovrà vedersela con Andrea Bocelli, i Gemelli Di Guidonia, papabili vincitori del programma, saranno i Beatles, Biagio Izzo prenderà le sembianze di Cristiano Malgioglio, Simone Montedoro ricorderà Nino Manfredi, Pierpaolo Pretelli sarà Robbie Williams e Ciro Priello proverà a vincere ancora la puntata calandosi nei panni di Ed Sheeran.

Maria Rita Gagliardi