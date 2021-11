“È un Ufo, sta venendo da noi”. Coppia avvista un misterioso oggetto volante, di cosa si tratta?

Due fidanzati hanno osservato un oggetto misterioso muoversi nei cieli di Glasgow. Il video dell’avvistamento è diventato ben presto virale

Una coppia è rimasta senza parole quando nel cielo sopra di loro hanno notato una forma misteriosa dall’aspetto inquietante sorvolare la città. Un Ufo, come lo hanno definito Lynsey Currie ed il suo fidanzato, che vivono a Maryhill e che si sono trovati davanti ad una sorta di enorme oggetto dalla forma di una scatola con una testa appuntita che si muoveva nei cieli di Glasgow, come riportato da Glasgow Live. Hanno dunque estratto una videocamera che avevano con sè cercando di regolare la messa a fuoco per riprendere al meglio l’oggetto misterioso: i due non sono riusciti a capire di cosa si trattasse. “Questo è letteralmente un Ufo – ha sottolineato il ragazzo – perchè si tratta di un oggetto non identificato”.

Il racconto del testimone

Il giovane ha spiegato che l’oggetto stava volando da nord ovest verso sud ovest e nella clip lo si sente dire: “Sta arrivando da noi”. Nel frattempo, lo Yorkshire si è rivelato essere la capitale degli avvistamenti di UFO del Regno Unito, con più segnalazioni che altrove. Gli avvistamenti di giugno includevano un “triangolo nero” che sfrecciava sopra Leeds, senza emettere alcun rumore o mostrare luci visibili.