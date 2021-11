Provocano un grave incidente e dopo lo schianto pubblicano su Snapchat la foto di una donna morente

Levl Edwards di 27 anni e Morgan Samson di 23, hanno provocato la morte di una 84enne in un incidente e uno di loro avrebbe pubblicato su Snapchat la foto dell’anziana morente

Sono a dir poco agghiaccianti i dettagli di un grave incidente stradale provocato da un 27enne e da un 23enne, i quali hanno causato la morte di un’anziana e che hanno pubblicato su Snapchat le foto della donna morente. I fatti risalgono al 2019 e sono avvenuti lungo Rhigos Road a Hirwaun, in Galles: è qui che Levl Edwards e Morgan Sansom hanno travolto con la loro Bmw rossa l’auto guidata da un’84enne, vicino ad Aberdare. Nel corso del processo in tribunale è emerso che Sansom si sarebbe allontanato per poi tornare sulla scena e ripartire di nuovo mentre Edwards è stato arrestato sul posto dalla polizia. Ma mentre i servizi di emergenza cercavano di salvare la vita dell’anziana, Sansom avrebbe scattato una fotografia dei veicoli distrutti pubblicando l’immagine su Snapchat accompagnata dalla didascalia, “brutto incidente”.

“Quando mi hanno detto che era viva sono tornato a casa”

Durante un’udienza di condanna presso la Merthyr Tydfil Crown Court, Edwards il ragazzo ha detto alla polizia: “Penso di aver girato l’angolo. Ho sbandato, la mia ruota ha urtato il marciapiede. La mia parte posteriore è uscita e lei mi ha colpito di lato”. Sansom è stato in seguito arrestato a casa sua dove ha spiegato di essere tornato sul posto ma che poi qualcuno gli aveva detto che la signora era ancora viva e che quindi è tornato a casa “senza pensarci più”. Entrambi gli imputati si sono dichiarati colpevoli di aver causato la morte per guida pericolosa. Il giudice Richard Twomlow ha condannato Edwards a sei anni di reclusione e Sansom è stato incarcerato per sei anni e tre mesi. Entrambi per l’intero periodo non potranno in ogni caso mettersi alla guida di un veicolo.

Le strazianti parole dei familiari della vittima

“La nostra famiglia desidera ringraziare la polizia del Galles del sud per il duro lavoro svolto per rendere giustizia a nostra madre. Un ringraziamento speciale agli agenti inquirenti Lee e Guy e al nostro ufficiale di collegamento familiare Nerys. Gli imputati, Levi Edwards e Morgan Sansom, non hanno mai mostrato alcun rimorso per aver ucciso nostra madre. Siamo soddisfatti che ora avranno tutto il tempo per riflettere sui loro crimini mentre sconteranno la pena in carcere”, hanno scritto i familiari della vittima in una nota ufficiale.