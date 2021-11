Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 7 novembre 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 7 novembre 2021.

Come ogni domenica, in prima serata su Raitre, va in onda “Che tempo che fa”. Ecco, per voi, gli ospiti che Fabio Fazio intervisterà, aiutato da Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, il Direttore Scientifico di Humanitas, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore Emerito di Patologia Generale e Vice Rettore per la ricerca presso Humanitas University Alberto Mantovani, Carlo Cottarelli, l’ex ministro Vincenzo Spadafora, autore del libro “Senza riserve. In politica e nella vita” e Michele Serra con la sua rubrica “Le cose che non ho capito”.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Pierfrancesco Favino che, in esclusiva, presenterà il film “Promises”, nelle sale cinematografiche dal 18 novembre. Alessandro Gassman promuoverà la fiction “Un professore”, dall’11 novembre in onda su Raiuno. Simona Marchini, attrice, conduttrice e ambasciatrice UNICEF, presenterà la sua autobiografia “Corpo estraneo. La mia vita tra arte, musica e teatro”.

La puntata si concluderà con il tavolo, al quale parteciperanno Stefano De Martino e Stash, in radio col nuovo singolo dei The Kolors, “Leoni al sole”.

Maria Rita Gagliardi