Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 7 novembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 7 novembre 2021.

Ottavo appuntamento con “Domenica In”, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma. Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier intervisterà per noi, allietando il nostro pomeriggio.

La puntata si aprirà con un’intervista esclusiva a Carlo Verdone, protagonista su Amazon Prime della serie “Vita da Carlo”, nella quale, tra realtà e finzione, l’attore e regista racconta la sua vita. In collegamento dagli studi Rai, in attesa di andare in onda questa sera in prima serata su Raitre con “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto sarà protagonista di un’intervista, tra comicità e attualità. Torna poi Pierpaolo Pretelli che si esibirà in un numero musicale sulle note di “Happy days” insieme ad un gruppo di ballerini, condurrà il gioco telefonico insieme a Mara e racconterà la sua esperienza a “Tale e Quale Show”, insieme all’amica Stefania Orlando. Intervista a cuore aperto anche per Eleonora Daniele, grande amica della Venier, attualmente impegnata tutte le mattine su Raiuno con il suo “Storie italiane”.

Infine, per lo spazio dedicato all’attualità, saranno presenti in studio Claudio e Rosa, i genitori di Rossano Rubicondi che recentemente è venuto a mancare.

Maria Rita Gagliardi