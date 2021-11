Enorme granchio “delle nevi” venduto all’asta per una somma record. Ecco perchè vale così tanto

Un enorme esemplare di granchio delle nevi è stato battuto all’asta per una cifra record. Se lo è aggiudicato uno chef e gestore di un centro termale

Quanti soldi può valere un granchio? Quello recentemente battuto all’asta in Giappone quasi 40 mila euro. È accaduto nel corso del primo appuntamento della stagione, in occasione del quale è stato messo all’asta un granchio delle nevi gigante, che una persona si è aggiudicata offrendo e pagando 5 milioni di yen, pari a circa 38 mila euro, come riportato dall’emittente pubblica Nnk che ha spiegato che l’evento si è tenuto presso il mercato locale della città di Kanazawa, a nord ovest di Tokyo, nella serata di sabato. Sono sei i criteri che le cooperative ittiche della prefettura locale hanno adottato per valutare la qualità dei crostacei maschi di grandi dimensioni, giudicando sia la larghezza del guscio (almeno 14,5 cm) che il peso (almeno un chilo). A quanto emerso l’esemplare venduto all’asta a quella somma era l’unico a rispettare tutti i parametri delle 58 tonnellate di crostacei pescate.

Perchè il granchio delle nevi vale così tanto

Secondo quanto riportato ad aggiudicarselo sarebbe stato uno chef locale che si occupa della gestione di una sorgente termale. È stato lui a portarsi a casa quella che nel Paese del Sol Levante viene considerata una prelibatezza tipica del periodo invernale. Il vincitore dell’asta ha spiegato di aver speso una tale somma come segnale di gratitudine nei confronti dei pescatori, reduci da un periodo estremamente difficoltoso dovuto alla lunga pandemia di Coronavirus. Si tratta della seconda asta nel Paese a raggiungere un tale importo insieme a quella del 2019 nella prefettura di Tottori, quando un granchio venne aggiudicato più o meno per la stessa somma. Il granchio delle nevi è considerato uno degli alimenti più pregiati e prelibati della cucina di alta fascia in virtù della delicatezza della sua

polpa e dell’alto valore nutrizionale.