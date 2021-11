Eroe sul pianerottolo. Neonato soffoca, laureando in infermieristica lo salva in extremis: “Era già cianotico”

Un 24enne ha disostruito le viee aeree di un neonato che stava soffocando: mamma e nonna hanno urlato sul pianerottolo e lui non ci ha pensato un attimo ad intervenire.

Un gesto quasi istintivo che ha permesso di salvare la vita ad un bimbo di soli due mesi. L’atto eroico è avvenuto nel quartiere villaggio Santa Rosalia, nella città di Palermo, e ha per protagonista un giovane che, come si è scoperto in seguito, sta per completare il corso di laurea in infermieristica a Reggio Emilia. Improvvisamente due donne, madre e nonna del bimbo, sono uscite sul pianerottolo di un palazzo urlando terrorizzate “sta morendo, sta morendo, non respira”. E Alessandro Di Franco, che si trovava a Palermo per alcuni giorni e che vive al piano di sopra, ha sentito tutto ed in una manciata di secondi è intervenuto. Quando ha raggiunto il piccolo lo ha trovato già cianotico, impossibilitato a respirare: stava di fatto soffocando.

LEGGI ANCHE =>> Neonato abbandonato trovato nel cassetto di un comodino lasciato in strada

La dinamica dei fatti

Circondato dai parenti del piccolo ha messo in pratica quelle mosse che per lungo tempo ha provato solo sui manichini, grazie alle quali è riuscito in breve tempo a disostruire le vie aeree del bimbo, che ha ripreso a respirare. Chi ha assistito alla scena ha parlato di “un intervento provvidenziale, quasi divino”. È poi emerso che il 24enne si trovava dai genitori per passare qualche giorno di vacanza, trascorsi i quali avrebbe fatto rientro a Reggio Emilia per completare gli studi. Chiamando il 118 e aspettando l’arrivo dei soccorsi, anche qualora fossero riusciti ad arrivare in tempi rapidissimi, difficilmente il bimbo sarebbe sopravvissuto. “Quando abbiamo visto il bimbo tornare a respirare siamo stati davvero tutti felici. Sono stati attimi di terrore. C’era il panico. Per fortuna Alessandro è riuscito a gestire la situazione con la freddezza necessaria. Per noi l’esame di laurea l’ha già superato”. Il 24enne è già stato ringraziato dai genitori e dai parenti per il suo gesto, dicendogli che gliene saranno eternamente grati.