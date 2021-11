Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la dodicesima giornata

Dodicesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Pareggio nel derby fra Milan e Inter.

Il dodicesimo turno si è aperto venerdì sera con il pareggio per 2-2 fra Empoli (gol di Di Francesco e Zurkowski) e Genoa (reti di Criscito e Bianchi). Nella giornata di sabato lo Spezia ha superato per 1-0 il Torino grazie a un gol di Sala. Successo di misura anche per la Juventus contro la Fiorentina. Con una rete di Cuadrado i bianconeri hanno battuto a tempo scaduto la Fiorentina per 1-0.

L’Atalanta di Gasperini ha battuto in Sardegna il Cagliari 1-2. Vantaggio ospite con Pasalic e pareggio sardo con Joao Pedro; è stato un gol di Zapata a permettere ai bergamaschi di conquistare i tre punti in palio.

Dodicesima giornata, pari nel derby della Madonnina. Il Napoli non va oltre l’1-1 contro il Verona; vince la Juve

Alle 12.30 di domenica il Venezia ha sconfitto per 3-2 la Roma. Per i lagunari a segno Caldara, Aramu e Okereke; ai giallorossi non sono bastate le reti di Shomurodov e di Abraham. Il Bologna, grazie ai gol di Svanberg e Arnautovic, si è imposto a Marassi sulla Sampdoria (in gol con Thorsby) per 1-2. L’Udinese ha sconfitto per 3-2 il Sassuolo. Friulani a segno con Deulofeu, Beto e con l’autorete di Frattesi; il Sassuolo è andato in gol con lo stesso Frattesi e con Berardi.

La Lazio ha superato la Salernitana con un perentorio 3-0. Di Immobile, Pedro e Luis Alberto le reti dei biancocelesti. Il Napoli è stato bloccato sull’1-1 dal Verona allo stadio Diego Armando Maradona. Scaligeri in vantaggio con l’uomo del momento Simeone; i partenopei hanno raggiunto il pareggio grazie a una rete di Di Lorenzo.

Nel derby della Madonnina, Milan e Inter hanno pareggiato per 1-1. Nerazzurri in vantaggio su rigore con il grande ex Hakan Calhanoglu e raggiunti, poi, dall’autorete di De Vrij. L’Inter ha anche sbagliato un rigore con Lautaro Martinez. Milan e Napoli restano appaiate in vetta alla classifica con 32 punti a +7 sull’Inter.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 12ª GIORNATA: Empoli-Genoa 2-2; Spezia-Torino 1-0; Juventus-Fiorentina 1-0; Cagliari-Atalanta 1-2; Venezia-Roma 3-2; Sampdoria-Bologna 1-2; Udinese-Sassuolo 3-2; Lazio-Salernitana 3-0; Napoli-Verona 1-1; Milan-Inter 1-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 32, Milan 32, Inter 25, Atalanta 22, Lazio 21, Roma 19, Fiorentina 18, Juventus 18, Bologna 18, Empoli 16, Verona 16, Sassuolo 14, Torino 14, Udinese 14, Venezia 12, Spezia 11, Sampdoria 9, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 10, Simeone (Verona) 9, Vlahovic (Fiorentina) 8, Dzeko (Inter) 7, Joao Pedro (Cagliari) 7, Zapata (Atalanta) 7, Destro (Genoa) 6.