Lite e insulti fra Ghali e Salvini in tribuna a San Siro durante il derby – VIDEO

In seguito al gol del Milan il rapper Ghali si è alzato dalla sua poltroncina inveendo contro il leader della Lega. Salvini ha risposto con i “bacioni”.

Non corre di certo buon sangue fra il rapper Ghali e il leader della Lega Matteo Salvini. Ieri sera a San Siro i due si sono insultati in tribuna vip nel corso del derby della Madonnina fra Milan e Inter. Ghali, in seguito al gol del pareggio dei rossoneri, si è alzato urlando qualcosa contro Salvini. Il leader della Lega ha risposto mandando i suoi consueti “bacioni” al rapper.

Il paradosso è che tutti e due sono tifosi della stessa squadra, cioè il Milan.

Questo il comunicato della Lega su quanto accaduto ieri sera: “Matteo Salvini è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera. Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione, cercando di filmarsi col cellulare, ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione”.

Lite Ghali-Salvini a San Siro. Il rapper e il politico si erano ‘scontrati’ anche nel 2019

Non sono nuove le frecciatine fra i due. Nel 2019 Ghali aveva attaccato Salvini, facendo riferimento anche alla sua fede calcistica, in un testo di una sua canzone. Queste le parole della canzone ‘Vossi Bop’: “Salvini dice che chi è arrivato col gommone, non può stare.it ma stare.com. Alla partita del Milan ero in tribuna con gente. C’era un politico fascista che annusava l’ambiente. La squadra da aiutare a casa propria praticamente. Forse suo figlio è pure fan, che mi guardava nel mentre”.

Matteo Salvini aveva replicato così: “Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave?????”.

Ecco il video della lite fra Ghali e Salvini in tribuna: