Ombrellone volteggia in cielo, tocca i fili della corrente, esplode e “scompare”: il video è virale

Due ragazze sono rimaste letteralmente scioccate quando un ombrellone trasportato in aria dal vento è letteralmente scomparso nel nulla dopo essere esploso, toccando i fili dell’alta tensione

Può un ombrellone volatilizzarsi nel nulla in una manciata di secondi? Ebbene si, come mostrato in un video diventato virale in queste ore nel quale lo si vede scomparire dopo essere ‘esploso’. Ma facciamo un passo indietro: il filmato è stato realizzato da due ragazze, probabilmente in una città del Brasile. Affacciate alla finestra di casa le giovani restano sorprese nel vedere, a poche decine di metri da loro, un ombrellone da spiaggia capovolto librarsi in aria. L’ombrellone in effetti risulta affascinante poichè è sospeso a diversi metri di altezza e si muove quasi come una mongolfiera, sospinto probabilmente da mulinelli di vento.

Come ha fatto a scomparire nel nulla

Ad un certo punto però inizia a scendere e va a toccare un palo della corrente elettrica. In quel frangente accade qualcosa di assolutamente inaspettato che lascia a bocca aperta anche le ragazze che per prime lo hanno visto: l’ombrellone genera una scarica elettrica con successiva esplosione e viene completamente disintegrato trasformandosi in una nuvola di polvere marroncina. Una volta che si dissolve, dell’ombrellone non rimane più nulla: guardare per credere.