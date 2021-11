Scopre che il marito ha 9 figli clandestini, divorzia e cambia città: “Non voglio che si fidanzino tra fratellastri”

La madre di quattro figli ha raccontato su TikTok di aver divorziato dopo aver scoperto che il marito aveva concepito altri 9 bambini con donne diverse. E di essersi allontanata per evitare il rischio di relazioni tra fratellastri

Una madre ha rivelato via TikTok di aver scoperto che il marito ha avuto altri 9 figli, oltre ai 4 concepiti con lei. E di aver deciso per questo di cambiare città per evitare il rischio che i suoi figli si mettano per sbaglio con altri fratelli. L’incredibile storia riguarda Hailey, madre di quattro figli, che ha rivelato sul social la sua storia con un video ironico nel quale spiega “quando vedi un bambino che somiglia a tuo marito nella piccola città in cui vivete” mentre canta “Time of the season” degli Zombies, che a un certo punto dice: “What’s your name? Who’s your daddy?” (Come ti chiami? Chi è il tuo papà?). Lo ha scelto come ‘colonna sonora’ al suo racconto nel quale spiega di aver scoperto che il marito ha intrattenuto relazioni clandestine con diverse donne, dalle quali sono nati complessivamente nove figli. E spiegando che oltre ad aver chiesto immediatamente il divorzio si sta organizzando per andarsene dalla cittadina dell’Arizona nella quale vive poichè preoccupata del rischio che “i figli possano fidanzarsi con i propri fratellastri”, dato che alcuni andranno a frequentare la stessa scuola. Ma non è tutto: come riportato dal Mirror, Hailey ha raccontato di aver assistito al parto della sua migliore amica, scoprendo in seguito che quel bimbo lo aveva concepito con suo marito. “Ho scoperto che il neonato della mia migliore amica, che avevo giusto guardato nascere, è il figlio di mio marito” ha detto.

LEGGI ANCHE =>> Pensa sia un anello di bigiotteria e vuole buttarlo: in realtà è un diamante da 2 milioni

La reazione degli utenti al video divenuto virale

“Ora ex marito. Ha altri 9 bambini. Ho dovuto lasciare il nostro piccolo paese altrimenti i miei figli un giorno potrebbero fidanzarsi con i loro stessi fratelli”, ha detto in modo didascalico ma chiaro la giovane madre sul social. Il video è stato visto da centinaia di migliaia di persone scatenando migliaia di commenti, con utenti che hanno rivelato di trovarsi in situazioni molti simili alla sua. “Non merita più lacrime, nè senitmenti, nè tristezza”, “Mia madre mi dice sempre che dovrei chiedere il test del dna alle ragazze a cui chiedo di uscire”, “Mio marito ha avuto 6 bambini e forse un settimo al di fuori del nostro matrimonio”, hanno scritto alcuni utenti dopo aver saputo della sua storia. “Oh mio Dio come si chiama tuo marito? Anche mio figlio ha altri 9 fratelli avuti dal mio ex” ha

addirittura scritto una donna chiedendo chiarimenti. E poi c’è chi rivela: “Ho scoperto che mio figlio ha altri 13 fratelli, per fortuna solo una di queste è una ragazza, diminuiscono le chance che possa chiedere di uscire proprio a lei”.