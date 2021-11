Varano selvatico gigante entra in una casa: le urla terrorizzate delle bimbe svegliano i nonni di soprassalto

Hanno vissuto attimi di terrore due bambine che mentre stavano guardando la tv si sono trovate davanti un enorme varano. Nonno e nonna stavano dormendo accanto a loro e si sono svegliati di colpo

I nonni stavano dormendo, rilassandosi un pò quando le urla di due delle loro tre nipotine li hanno fatti svegliare di soprassalto. Da non credere quanto accaduto in un’abitazione nella quale, improvvisamente, ha fatto il suo ingresso un enorme varano selvatico. In quel momento solo le due bimbe più piccole, intente a guardare la tv, si sono accorte dell’enorme rettile passato a poche decine di centimetri da loro e hanno iniziato ad urlare e a piangere, svegliando la nonna, che era sdraiata su un fianco accanto a loro, dando le spalle all’animale, e il nonno, sdraiato a pancia in su sul pavimento alle loro spalle e letteralmente sfiorato dal varano. Il pisolino pomeridiano nell’abitazione di Bangkok si è dunque trasformato in un incubo: il varano si è intrufolato in casa passando dalla porta aperta.

LEGGI ANCHE =>> Nuota in acque vietate e un coccodrillo lo attacca alle spalle: il video spaventoso

Quando le bimbe hanno iniziato ad urlare i nonni inizialmente non hanno capito subito che cosa le spaventasse e pensavano che stessero semplicemente piangendo magari per un semplice litigio. Poi, controllando il video della telecamera di sorveglianza puntata sul salotto, hanno visto l’enorme lucertola correre sul pavimento piastrallato rimanendo scioccati nel rendersi conto che quella creatura li aveva letteralmente sfiorati senza che loro si accorgessero di niente.

Il nonno: “Quando ho guardato il video non ci potevo credere”

Yodlop Khempim, il nonno, ha spiegato: “Pensavo che Eve stesse semplicemente piangendo, ma quando abbiamo controllato le telecamere a circuito chiuso, non potevo credere a quello che stavo guardando”. L’uomo ha spiegato inoltre: “La mia casa è vicino a una palude, quindi penso che il varano sia passato attraverso la mia casa per avere accesso all’acqua.” Le lucertole asiatiche vivono nei canali e negli stagni delle grandi città della Thailandia, dove si nutrono di pesci, serpenti, rane e avanzi di cibo lasciati dagli umani. Sono aggressive quando minacciate e hanno un morso leggermente velenoso che a volte trasporta batteri nocivi. In questo caso tutto è finito senza gravi conseguenze: utilizzando un bastone il nonno ha ‘accompagnato’ il varano verso l’uscita.