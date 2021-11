L’occhio di un bimbo cambia improvvisamente colore, la drammatica scoperta dei medici: “È molto raro”

I medici hanno scoperto che un bimbo di 2 anni ha il retinoblastoma, una rara forma di cancro che colpisce neonati e bambini piccoli. La madre ha detto che il momento in cui lo ha saputo è stato orribile

Ha vissuto un vero incubo la madre di un bimbo di soli 2 anni, informata dai medici del fatto che suo figlio fosse stato colpito da una rara forma di cancro. Il ‘sintomo’ della malattia è stato molto particolare: l’occhio del piccolo Kenny Chapman ha improvvisamente cambiato colore, ed è stato questo il campanello d’allarme che ha coinvinto la madre Katy Mosley ad approfondire la situazione. Come riportato da Teeesside Live la sua pupilla destra sembrava essere di colore bianco: la 27enne ha portato Kenny da un ottico locale e dal suo medico di famiglia che lo hanno mandato al James Cook University Hospital a Middlesbrough per ulteriori esami.

Il bambino, di Guisborough, è stato poi portato al Birmingham Children’s Hospital dove è stato sottoposto a un’ecografia alle pupille dilatate. A Katy è stata poi data la straziante notizia: il piccolo aveva un tumore che era quasi di grado E, il tipo più grave; un retinoblastoma, una forma di cancro che colpisce neonati e bambini piccoli. La donna ha descritto il momento in cui lo ha scoperto come “orrendo e orribile”; Katy, che è anche mamma di Milly Wise di 7 anni ha raccontato: “Il dottore che ha eseguito gli esami a un certo punto di è seduto e dal suo viso potevo dedurre che qualcosa non andava”. “Ricordo che ci disse, ‘cosa sai del retinoblastoma?’ Tutto ciò che ricordo di aver risposto è stato: “È così, vero?” io sono crollata e lui ha detto di sì. È stato assolutamente straziante. Senti queste storie ma non pensi che le vivrai”. Kenny è sempre stato bene ed è per questo che risultava difficile crederci: “poi ci hanno fatto vedere le immagini dell’interno del suo occhio e si poteva vedere il tumore ed un sacco di cerchi bianchi che sembravano fluttuare nell’occhio. Ci hanno anche detto che la retina si era completamente staccata all’interno dell’occhio malato”. Ogni anno nel solo Regno Unito questa forma di cancro viene diagnosticata a circa 45 bimbi.

Il drammatico racconto della madre

Katy ha detto che si è accorta del bianco nella sua pupilla mentre erano a casa di un amico nell’agosto di quest’anno. Ha detto di aver notato qualcosa di insolito nell’occhio di Kenny quando è stata accesa una lampada e le luci erano soffuse. “Non ero sicura di cosa ci fosse di strano, ma qualcosa non era ok. Poi ho iniziato a notare in certe luci, principalmente luci soffuse, potevo vedere all’interno della sua pupilla: sembrava bianca”. Kenny ha subito il suo primo ciclo di chemioterapia, durato cinque ore, il 30 ottobre e ne avrà uno il prossimo 24 novembre. La madre racconta tutto su un diario online e ha invitato gli altri genitori agli strani bagliori che possono apparire negli occhi di un bambino.