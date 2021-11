La reazione di Adriana Volpe alle foto che ritraggono l’ex marito con una nuova fiamma

Il commento di Adriana Volpe alle foto che ritraggono l’ex marito con una nuova compagna: “Le problematiche sono ben altre”.

Il matrimonio fra Adriana Volpe e Roberto Parli è finito da tempo in modo abbastanza duro. Come rivelano le foto pubblicate dal settimanale ‘Chi’, l’immobiliarista avrebbe una nuova fiamma. Chi? La conduttrice radiofonica Clarissa Tami. Secondo quanto riporta il tabloid di Alfonso Signorini, l’ex marito di Adriana Volpe e Clarissa Tami avrebbero lasciato insieme Lugano per raggiungere Como per un pranzo. Qualche giorno prima, invece, erano stati immortalati a Milano mentre facevano shopping.

A ‘Diva e Donna’ Adriana Volpe ha commentato con queste parole le foto che immortalano i due: “Ho visto le foto ma diciamo che le problematiche sono ben altre, di sicuro non queste, quindi non ho interesse a commentare le foto. Credo che qualunque cosa e chiunque lo aiuti a ritrovare un suo equilibrio, possa solo che farmi piacere”.

In passato la Volpe aveva commentato con queste parole la fine della relazione con l’immobiliarista: “L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato. Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Oggi ho davanti una persona che non guarda al futuro come me, che è in grande difficoltà. Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare cosa provo per lui. Provo rammarico per come sono andate le cose, ho paura, sono delusa”.