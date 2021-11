Aereo Cessna si schianta vicino a un lago: morti i due occupanti, ma cosa è successo?

Si indaga per chiarire le cause dell’incidente aereo avvenuto poco dopo il decollo, in un’area boschiva nel New Jersey e costato la vita a due persone. Il relitto del velivolo trovato un’ora dopo la segnalazione di sparizione dai radar

Nuovo disastro aereo nei cieli statunitensi. Un velivolo di piccole dimensioni si è schiantato nel pomeriggio di giovedì nella contea di Sussex, nel New Jersey, provocando la morte di due persone. Gli equipaggi di emergenza giunti sulla scena dopo le molteplici segnalazioni dei testimoni, hanno trovato un Cessna 172 monomotore in una zona boschiva vicino al lago Kemah a Hampton Township intorno alle 16, secondo quanto riportato dalla Federal Aviation Administration. L’aereo era decollato dall’aeroporto della contea di Essex a Caldwell ed era diretto all’aeroporto del Sussex quando la FAA ha avvisato le agenzie di pubblica sicurezza del fatto che il velivolo era scomparso dai radar intorno alle 15 e dunque di iniziare a cercarlo, fornendo loro l’ultima posizione rilevata prima della scomparsa.

Il National Transportation Safety Board indagherà sull’accaduto

Charles Marchan, agente e portavoce della polizia di Stato del New Jersey, ha confermato che due persone sono decedute nello schianto, avvenuto per ragioni ancora da chiarire. Il National Transportation Safety Board guiderà e coordinerà le indagini per capire cosa sia accaduto al velivolo. Le identità delle vittime e la registrazione dell’aereo non sono state ancora rese note. “La FAA e il National Transportation Safety Board indagheranno”, ha confermato la FAA in una dichiarazione. “L’NTSB sarà incaricato delle indagini e fornirà ulteriori aggiornamenti”.