La nipote della regina Elisabetta al bivio: ecco cosa dovrà decidere

Lady Louise Windsor, la figlia maggiore dei conti di Wessex, compie diciotto anni. Dovrà ora scegliere se diventare o no principessa.

La nipote della regina Elisabetta, la 18enne Lady Louise Windsor, dovrà ora prendere una decisione importante per la sua vita. I suoi genitori, il principe Edoardo, figlio minore di Elisabetta II, e la madre Sophie, avevano rinunciato al diritto per la bimba di diventare obbligatoriamente principessa. In tal modo, le hanno garantito un’adolescenza serena e libera da qualsiasi problema ‘reale’, per così dire.

Ma ora con la maggiore età dovrà prendere la decisione definitiva: diventare o meno principessa. Potrà, quindi, decidere di prendersi quel titolo che le spettava fin dalla nascita e che i suoi genitori non vollero darle per proteggerla.

La madre di Louise (e di James) aveva rivelato qualche mese fa al ‘Sunday Times’ di aver fatto crescere i figli con la consapevolezza di dover lavorare per vivere. Queste le sue parole: “Abbiamo preso la decisione di non usare i titoli HRH, Sua Altezza Reale. Li hanno e possono decidere di usarli quando avranno 18 anni, ma penso che sia altamente improbabile”.

I tabloid inglesi si stanno scatenando in queste ore. La ragazza ha sempre condotto una vita lontana dall’attenzione mediatica. Infatti, è cresciuta a Windsor col fratello minore James, ha studiato alla St George’s School e poi alla St Mary’s School e raramente ha partecipato a impegni ufficiali con i genitori. Le sue passioni, quindi, sembrerebbero molto lontane dagli impegni reali. Dieci anni fa era stata damigella alle nozze di William e Kate Middleton, ma questi episodi ‘ufficiali’ si contano sulle dita di una mano.

Vorrà restare una Lady oppure intraprenderà la ‘carriera’ da principessa? Vedremo prossimamente la decisione che prenderà Lady Louise Windsor.