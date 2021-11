Movida selvaggia: auto in fuga, non si ferma all’alt dei Carabinieri e sfonda la vetrina di una gioielleria

Disastro nel centro storico di Monza: un veicolo con a bordo 4 ventenni si è schiantata contro la saracinesca di un negozio intorno alle 4 del mattino

Hanno trascorso la notte tra venerdì e sabato in discoteca e, probabilmente a causa dell’alcol ingerito e dell’alta velocità, si sono ritrovati con la loro auto ‘dentro’ ad una gioielleria. È accaduto intorno alle 4 della notte nel centro storico della città di Monza: dopo aver imboccato una zona a traffico limitato a velocità sostenuta l’autista dell’auto ha perso il controllo del veicolo sbandando ed andando a schiantarsi contro la vetrina di una gioielleria che si trova in una delle zone più eleganti del centro storico cittadino, durante il giorno affollata di persone dedite al passeggio e allo shopping. A bordo dell’auto erano presenti quattro ragazzi, tutti usciti dalla discoteca e tutti molto probabilmente brilli per l’alcol ingerito poco prima.

Effettuato il test dell’etilometro

Come raccontato da alcuni testimoni l’auto, guidata da un 20enne di Vimercate, non si era fermata poco prima ad un posto di blocco dei carabinieri. Ne è così nato un inseguimento per le strade del cuore della cittadina lombarda. Dunque la velocità del veicolo era sostenuta e la sua corsa è finita dritta contro la saracinesca della struttura commerciale. Il 118 è stato immediatamente allertato ma al loro arrivo i paramedici hanno trovato i quattro giovani in buone condizioni fisiche, seppur sotto effetto di alcol. Il trasferimento è avvenuto poco dopo, in codice giallo, presso il San Gerardo e in codice giallo e verde al Policlinico. Da accertamenti dei carabinieri è emerso che il gruppo di ragazzi aveva passato la serata in una discoteca della zona. È stato effettuato il test dell’etilometro mentre non è stata trovata droga o refurtiva nei loro vestiti o nel veicolo.