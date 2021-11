Anticipazioni Che tempo che fa, gli ospiti di questa sera, domenica 14 novembre 2021

Gli ospiti di “Che tempo che fa” del 14 novembre 2021.

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Ecco, per voi, gli ospiti che andranno a comporre il parterre della serata.

La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Ministro della Salute Roberto Speranza e il virologo Roberto Burioni. Per lo spazio legato all’attualità, avremo Michele Serra con la sua rubrica “Le cose che non ho capito” e Simonetta Gola, la responsabile della Comunicazione e delle campagne di raccolta fondi internazionali di Emergency e moglie di Gino Strada. A quest’ultimo, il prossimo 16 novembre al Teatro Dal Verme a Milano, sarà dedicata la serata “Non esistono scommesse impossibili”.

Ma il vero pezzo forte della puntata sarà l’intervista esclusiva che Fazio farà a Lady Gaga, in Italia per promuovere il nuovo film di Ridley Scott “House of Gucci”, nel quale l’artista veste i panni di Patrizia Reggiani. Sempre per la parte dedicata al mondo dello spettacolo, Pif e Fabio De Luigi promuoveranno il film, di cui sono regista e attore protagonista, “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”.

La puntata si concluderà con il consueto tavolo, al quale parteciperanno Simona Ventura, Max Tortora e Giacomo Poretti, in libreria con “Turno di notte. Storia tragicomica di un infermiere che avrebbe voluto fare altro”.

Maria Rita Gagliardi