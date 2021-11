Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 14 novembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 14 novembre 2021.

A partire dalle 14:00 su Raiuno, come ogni domenica, va in onda un nuovo appuntamento con “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti che Mara Venier intervisterà in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi”.

Gli ospiti di “Domenica In” del 14 novembre 2021

La puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri, il professor Francesco Le Foche, in collegamento la virologa Ilaria Capua ed il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti. Successivamente, Mara Venier ricorderà l’amico Giampiero Galeazzi, venuto a mancare lo scorso 12 novembre, a soli 75 anni.

Per lo spazio dedicato allo spettacolo, interverranno Arisa e Valeria Fabrizi, concorrenti dell’edizione in corso di “Ballando con le stelle”. Torna, poi, Pierpaolo Pretelli che si esibirà nelle vesti di un John Travolta in stile “Febbre del sabato sera” e il consueto gioco, che consentirà al pubblico di partecipare da casa tramite telefono.

Appuntamento a partire dalle 14:00 su Raiuno con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi