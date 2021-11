Piogge torrenziali fanno fuggire gli scorpioni dalle tane: 500 persone attaccate, 3 sono morte

Invasione di scorpioni sulle strade egiziane: almeno 500 persone sono state punte e 3 sono decedute. La causa? Le intense piogge che hanno colpito l’Assuan

Il maltempo non sta provocando caos e danni solo in Italia ma anche l’Egitto deve fare i conti con le conseguenze di piogge torrenziali record, che hanno indirettamente provocato la morte di ben tre persone. È accaduto nel governatorato di Assuan dove, proprio a causa delle inondazioni causate dalle precipitazioni, centinaia di pericolosi scorpioni sono usciti dalle loro tane e, spinti in strada, hanno morso centinaia di persone, uccidendone tre, avvelenate da questi aracnidi pericolosi. Secondo quanto riportato da Sada Elbalad che cita il Ministero della Salute egiziano, si conterebbero almeno 500 casi accertati Khaled Abdel Ghaffar, il ministro egiziano dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica, Ministro della Salute ad interim, ha infatti dichiarato che “503 cittadini hanno ricevuto un antidoto ad Assuan, dopo essere stati morsi da scorpioni che hanno lasciato le loro tane a causa delle piogge torrenziali.”

Il Ministero conferma: tra 450 e 500 persone morse dagli scorpioni”

Parole che fanno seguito alle dichiarazioni recentemente riportate dal sottosegretario del Ministero della Salute egiziano ad Assuan, Ehab Hanafy, il quale aveva confermato i decessi spiegando che: “tre persone sono state uccise e altre 450 sono rimaste ferite da punture di scorpione a causa del maltempo e delle ultime inondazioni che hanno colpito ieri Assuan“. Piogge impressionanti accompagnate da forti venti hanno colpito la città e le aree circostanti e sarebbe proprio questa la causa dello spostamento di massa degli scorpioni che attaccano quando si sentono minacciati. Solitamente, seppur velenose, si tratta di punture non fatali che provocano formicolio, gonfiore e un pò di dolore. Ma in alcuni casi possono arrivare a provocare difficoltà di respirazione, nausea e vomito, contrazioni muscolari, tachicardia e diversi altri sintomi e, nei casi più estremi può sopraggiungere il decesso.