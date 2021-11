Panico in volo per una coppia, la corda si spezza in un terrificante incidente in parapendio: il video

Improvvisamente la corda che teneva un parapendio attaccato ad un motoscafo si è spezzata scagliando in aria due persone: momenti di terrore ma fortunatamente nessun ferito

Ha vissuto minuti di puro terrore una coppia che stava facendo parapendio agganciata ad un motoscafo quando improvvisamente la corda che li teneva ancorati all’imbarcazione si è spezzata. Il terribile incidente è avvenuto domenica 14 novembre nel nord ovest dell’India ed è stato ripreso in un video inquietante: il filmato doveva probabilmente essere consegnato alle due persone dopo la loro avventura in volo ma qualcosa è andato storto. Ci troviamo al largo della spiaggia di Nago° nel distretto di Diu: i due turisti del Gujarat, marito e moglie, vengono lanciati in aria con il parapendio e trascinati dal motoscafo e per il primo minuto si godono il panorama e l’avventura.

Sono atterrati a 100 metri da riva

Ma all’improvviso, mentre il motoscafo accelera, la corda si spazza dalla parte dell’imbarcazione, facendo volare in aria la coppia. Il paracadute è fortunatamente atterrato poco dopo a circa 100 metri dalla riva e la coppia è stata salvata dai bagnini della compagnia che gestisce le attività con il parapendio. Fortunatamente nessuno dei due ha riportato ferite nell’incidente ma lo spavento è stato moltissimo in quanto quando è successo si trovavano già a decine di metri di altezza e se ci fosse stato vento il paracadute avrebbe potuto trascinarli anche a chilometri di distanza o farli finire a terra rovinosamente.